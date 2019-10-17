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Самарский бизнесмен расфасовал в шесть раз больше сливочного масла, чем закупил, ведется проверка

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Россельхознадзора по Самарской области выясняет, каким образом самарский предприниматель смог расфасовать на продажу в шесть раз больше сливочного масла, чем получил, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий", специалистами ведомства выявлен ряд нарушений со стороны ИП Смолича Д.А., осуществляющего свою деятельность в Самаре.

Установлено, что с 18 июля по 9 октября текущего года предприниматель оформил 40 сертификатов на 30471 кг готовой продукции - сливочного масла. При этом, согласно журналу входящей продукции на предприятие, за тот же период времени в качестве исходного сырья он получил всего 4920 кг масла, расфасованного в ящики в монолитах по 20 кг.

Также было зафиксировано отсутствие сведений о проведении лабораторных исследований продукции.

По данному факту проводится проверка, возбуждено административное производство. В специализированной лаборатории проверяют продукцию ИП Смолич на качество и безопасность. Специалистам предстоит выяснить, каким образом и за счет чего предпринимателю удалось шестикратно увеличить первоначальный объем продукции.

Гид потребителя

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