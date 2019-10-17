В состав экспертного совета "Золотой Маски" вошли два самарских критика

Союз театральных деятелей объявил состав экспертных советов премии "Золотая Маска". В него вошли два эксперта из Самары — журналист и критик Ксения Аитова и завлит Самарского академического театра оперы и балета Екатерина Бабурина.

Ксения Аитова войдет в состав экспертом по драматическим театрам, Екатерина Бабурина — по музыкальным. По каждому направлению отобраны по десять экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Самары.

26-й фестиваль "Золотая Маска" пройдет в Москве в феврале–апреле 2020 года.

Напомним, в прошлом году в составе жюри "Золотой маски" по драматическим театрам работал режиссер Денис Бокурадзе.