На площадке "Экспо-Волги" открывается нефтяная выставка

С 22 по 24 октября состоится традиционная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", которая объединит на одной площадке десятки компаний области, ПФО и России, всего — порядка полусотни экспонентов.

Проект — уникальная дискуссионная платформа, объединяющая руководителей крупных компаний, ведущих экспертов, представителей власти и корпораций. Среди участников выставки этого года будут представлены АО "Транснефть-Приволга", ТПП "РИТЭК Самара-Нафта" (ПАО "Лукойл"), ГК "РИЗУР", работающая на рынке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, производственно-научная фирма "ЛГ автоматика", являющаяся российским производителем регулирующей трубопроводной арматуры и другие.

Выставка содействует развитию профильной промышленности, укрепляет бизнес-связи региона, позволяет лидерам отечественной и мировой промышленности обмениваться научно-техническим опытом и устанавливать новые деловые контакты.

Деловая программа мероприятия как всегда насыщенная — круглые столы, пленарные заседания и выступления спикеров. В первый день выставки, 22 октября, в частности, состоится семинар на тему: "Региональная геология: опыт и новейшие достижения", а также будут заслушаны доклады "Особенности применения ультразвуковых сигнализаторов уровня жидкости в различных средах и технологических процессах", "Виртуальные тренажеры для безопасного производства работ. Методология внедрения".

Во второй день представители Самарского государственного технического университета проведут сразу несколько круглых столов на тему: "Современные технологии подготовки кадров и повышения квалификации специалистов нефтегазового производства", а также озвучат актуальные вопросы очистки от сероводорода скважинной продукции. Еще одну значимую проблему, такую, как "Зеленые технологии в газохимии и нефтехимии" подготовили для обсуждения представители Самарской областной универсальной научной библиотеки и ПАО "Тольяттиазот".

Подробная программа на сайте выставки: https://gasoil-expo.ru. На сайте вы также можете получить пригласительный билет.