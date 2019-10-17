Первая премьера нового сезона Театра драмы — "Любимец публики"

В пятницу, 18 октября, в Театре драмы состоится первая премьера нового сезона — "Любимец публики" (16+). Режиссером спектакля по пьесе сэра Ноэла Кауарда стал художественный руководитель театра Валерий Гришко, а главную роль исполнил лауреат "Золотой Маски" Владимир Гальченко.
Комедия на два с половиной часа обещает перенести зрителей в мир закулисной жизни, где актеры часто путают реальный мир и сцену. Помимо Владимира Гальченко в спектакле задействованы Жанна Романенко, Надежда Якимова, Елена Ивашечкина и другие.
Премьерные показы пройдут 18,19 и 20 октября.