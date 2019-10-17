В Доме актера состоится презентация новой книги Галины Торуновой

В среду, 23 октября, в Доме актера состоится творческая встреча и презентация книги "Портреты. Лики. Лица" театроведа и критика Галины Торуновой.

В новой книге Галина Торунова представила очерки и портреты ведущих театральных деятелей Самары за последние сорок лет.

Большинство текстов уже публиковалось в различных региональных и федеральных СМИ, но теперь они будут собраны под одной обложкой, таким образом получится антология театральной жизни Самары с 80-х годов до нашего времени.

Рецензентом книги выступила Светлана Хумарьян, а иллюстратором — Сергей Февралев. Презентация состоится 23 октября в 16:00 в Доме актера. Вход на мероприятие бесплатный.



