16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Доме актера состоится презентация новой книги Галины Торуновой Первая премьера нового сезона Театра драмы — "Любимец публики" В состав экспертного совета "Золотой Маски" вошли два самарских критика Спектакль СГИК "Аленький цветочек" показали на ТВ во всех регионах ПФО Художественным руководителем САТОБ стал Евгений Хохлов

Театр Культура

В Доме актера состоится презентация новой книги Галины Торуновой

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 23 октября, в Доме актера состоится творческая встреча и презентация книги "Портреты. Лики. Лица" театроведа и критика Галины Торуновой.

В новой книге Галина Торунова представила очерки и портреты ведущих театральных деятелей Самары за последние сорок лет.

Большинство текстов уже публиковалось в различных региональных и федеральных СМИ, но теперь они будут собраны под одной обложкой, таким образом получится антология театральной жизни Самары с 80-х годов до нашего времени.

Рецензентом книги выступила Светлана Хумарьян, а иллюстратором — Сергей Февралев. Презентация состоится 23 октября в 16:00 в Доме актера. Вход на мероприятие бесплатный.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3