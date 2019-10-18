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Преступления Происшествия

В Безенчуке мужчина предлагал полицейскому 45 тыс. руб. за выдачу машины со штрафстоянки

БЕЗЕНЧУК. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 4 октября 2019 г. подозреваемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал денежные средства в сумме 45 тыс. руб. сотруднику полиции за выдачу автомобиля со штрафстоянки. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а о случившемся доложил своему руководству.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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