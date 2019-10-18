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ЖКХ и благоустройство Общество

Тольяттинскую УК "ЖЦ" оштрафовали за неготовность обслуживаемых ей домов к отопительному сезону

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Комсомольского района Тольятти в ходе проверки выявила нарушения при подготовке управляющей компанией ООО УК "ЖЦ" обслуживаемых ей домов к отопительному сезону, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что управляющей компанией не проведены мероприятия по гидравлическим испытаниям узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения. Таким образом компания нарушила права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания и лицензионные требования к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

По факту выявленных нарушений в адрес руководителя ООО УК "ЖЦ" внесено представление об их устранении. Кроме того, в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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