"Волгатрансстрой-9" оштрафовали за нарушения при строительстве ледового дворца

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) добилась привлечения к административной ответственности АО "Волгатрансстрой-9" за нарушения, допущенные при строительстве ледового дворца на ул. Молодогвардейской в Самаре. Иск инспекции рассматривался областным арбитражом.

Из документов следует, что ГИСН в апреле–мае 2019 г. провела проверку, по результатам которой выдала предписание об устранении выявленных нарушений. Однако при очередной проверке, проведенной в конце августа, выяснилось, что компания выполнила не все предписания.

Так, "Волгатрансстрой-9" не устранил "критичное нарушение шага свай подпорной стены ПС-16, их вертикальность (участок откоса со сваями из трубы Ф 820)".

Представители компании в суде заявили, что считают правонарушение малозначительным, а также принимает меры по устранению нарушений.

Однако суд не согласился с доводами генподрядчика и 9 октября привлек его к административной ответственности за неисполнение предписания ГИСН, оштрафовав на 50 тыс. рублей.