В Самаре проходит акция "Подари аленький цветочек" в поддержку спектакля

Проект "Театральное Приволжье", реализуемый в Год театра в России в ПФО по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, стал большим событием для творческой молодежи и театральной общественности.

Самарские студенты решили выразить свою поддержку юным артистам и организовали акцию-челлендж "Подари аленький цветочек". Они призывают выкладывать в социальные сети фотографии живого или сделанного своими руками алого цветка и ставить хештеги #театральноеприволжье #годтеатра.

Цветок можно поливать, дарить на улице прохожим или рисовать, главное — сделать фото и выложить в соцсети с призывом к жителям других регионов голосовать за постановку самарских студентов.

Акция стартовала накануне показа спектакля-финалиста "Аленький цветочек", который состоится в СГИК (ул. Фрунзе, 138) в это воскресенье, 20 октября, в 15.00. Поклонники молодежной театральной студии подготовили для артистов сюрприз: они планируют в завершение спектакля вручить артистам алые цветы.

Напомним, что старт проекту был дан в апреле 2019 года. Фестиваль проходит в два этапа — региональный и окружной. В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли "Аленький цветочек" (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и "Тайна серого замка, или каникулы с привидениями" (Детская школа искусств № 6, г. о. Самара, образцовая эстрадная студия "Дорога добра").

Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года. Голосовать зрители смогут только за спектакли другого региона Приволжского федерального округа.