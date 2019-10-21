В Самаре состоялся показ спектакля-финалиста "Театрального Приволжья"

В воскресенье, 20 октября, в Самарском государственном институте культуры студенты 3-го актерского курса показали спектакль "Аленький цветочек", который стал финалистом окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Спектакль поставлен по известному произведению Сергея Аксакова — "Аленький цветочек". Это сказка о чистой и искренней любви, самоотверженности, преданности. В постановке используются современные театральные приемы, по-новому прочитываются известные хорошо знакомые смыслы, поэтому спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.

Перед началом показа с приветственным словом выступил режиссер спектакля Александр Мальцев:

"Вместе с этим спектаклем мы вышли в финал Театрального Приволжья и будем бороться за лидерство между 14 регионами. Сейчас все спектакли можно посмотреть на телеканале Губерния, а уже в ноябре начнется голосование, которое будет построено по системе Евровидения".

Помимо режиссера, с премьерой ребят поздравил руководитель курса, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Юрий Долгих: "Этот спектакль был задуман давно и долго ждал своего часа, пока не попал в руки к талантливому режиссеру Александру Мальцеву. Музыку к постановке написал блистательный, но к сожалению ушедший из жизни Леонид Вохмянин, автор гимна Самарской области".

Премьера спектакля в учебном театре прошла на высоком уровне, актеры выложились на все сто процентов, а зрители тепло и радушно поддерживали молодых артистов. Во время поклона, многие пришедшие, подарили выступающим по "аленькому цветочку", поддержав тем самым флешмоб, запущенный накануне спектакля.