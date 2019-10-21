В Самаре состоялся показ спектакля-финалиста "Театрального Приволжья"

В воскресенье, 20 октября, в Самарском государственном институте культуры студенты 3-го актерского курса показали спектакль "Аленький цветочек", который стал финалистом окружного фестиваля "Театральное Приволжье".
Спектакль поставлен по известному произведению Сергея Аксакова — "Аленький цветочек". Это сказка о чистой и искренней любви, самоотверженности, преданности. В постановке используются современные театральные приемы, по-новому прочитываются известные хорошо знакомые смыслы, поэтому спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.
Перед началом показа с приветственным словом выступил режиссер спектакля Александр Мальцев:
"Вместе с этим спектаклем мы вышли в финал Театрального Приволжья и будем бороться за лидерство между 14 регионами. Сейчас все спектакли можно посмотреть на телеканале Губерния, а уже в ноябре начнется голосование, которое будет построено по системе Евровидения".
Помимо режиссера, с премьерой ребят поздравил руководитель курса, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Юрий Долгих: "Этот спектакль был задуман давно и долго ждал своего часа, пока не попал в руки к талантливому режиссеру Александру Мальцеву. Музыку к постановке написал блистательный, но к сожалению ушедший из жизни Леонид Вохмянин, автор гимна Самарской области".
Премьера спектакля в учебном театре прошла на высоком уровне, актеры выложились на все сто процентов, а зрители тепло и радушно поддерживали молодых артистов. Во время поклона, многие пришедшие, подарили выступающим по "аленькому цветочку", поддержав тем самым флешмоб, запущенный накануне спектакля.
Фестиваль "Театральное Приволжье" проходит в два этапа. На региональном этапе были выбраны лучшие спектакли в каждом из 14 регионов ПФО, в двух номинациях: студенческие и школьные театры. На окружном этапе, будут определены лучшие спектакли ПФО. В ноябре в прямом эфире на ТВ будет проводится голосование, где зрители смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект, отправив смс на многоканальный номер. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов. Результаты голосования определят лучшие спектакли ПФО.