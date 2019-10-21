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Театр Культура

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 октября, в Самаре в ДК "Заря" состоялся показ спектакля "Тайна Серого замка, или Каникулы с привидениями" — финалиста окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Этот фестиваль — один из проектов в рамках Года театра, объявленного указом президента РФ Владимира Путина, проводится в округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, участники — студенческие и школьные театры.

Образцовая эстрадная студия "Дорога добра", организованная на базе Детской школы искусств № 6, стала победителем регионального этапа в номинации "Школьные театры". Теперь ей предстоит защищать честь Самарской области в финале.

"Конкуренция высока, ребята будут соревноваться с коллективами из других регионов ПФО, поэтому им очень важна наша поддержка. Я считаю, что наш школьный театр, равно как и коллектив актерского курса СГИК со спектаклем "Аленький цветочек", который представляет нашу область в номинации "Студенческие театры", достойны права быть лучшими. Однако в любом случае судить зрителям. В ноябре будет голосование, и для нас важно, чтобы зрители из других регионов тоже поддержали наши проекты", — поддержал юных актеров заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Этот спектакль стал для студии "Дорога добра" экспериментом — юные актеры впервые попробовали себя в роли артистов мюзикла. Музыку к спектаклю написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин, автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева. Это смешная и поучительная история о встрече простых школьников с призраками.

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