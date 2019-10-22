Виталий Шашков на предложение переиграть матч с Оренбургом: "Давайте теперь переиграем полчемпионата"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поделился мнением о предложении члена попечительского совета "Оренбурга" Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура РПЛ с "Оренбургом", пишет news.sportbox.ru.

Напомним, в концовке матча состоялась потасовка с участием игроков обеих команд. Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович, защитник Александр Анюков, а также главный тренер хозяев Владимир Федотов были удалены.

"Есть регламент, правильно? Или будем в середине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с "Зенитом" сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы", — заявил Шашков.

"Нам тоже во многих случаях не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение", — резюмировал генеральный директор самарской команды.