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Театр Культура

В Самаре пройдет областной молодежный квест по улицам города

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в 11:00 Самарская областная юношеская библиотека организует V Областной молодежный квест "Самара театральная".

В Год театра в России основная тема квеста — театры и театральные деятели Самары. Участникам предстоит пройтись по историческому центру города, выполняя различные задания, тематические ребусы, задачи и загадки. Финалом мероприятия станет торжественное закрытие квеста и вручение призов командам-победителям.

К участию в квесте приглашаются команды молодых людей в возрасте от 16 лет. В этом году участниками квеста будут команды из областной столицы и муниципальных образований Самарской области.

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