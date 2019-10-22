В Самаре пройдет областной молодежный квест по улицам города

В субботу, 26 октября, в 11:00 Самарская областная юношеская библиотека организует V Областной молодежный квест "Самара театральная".

В Год театра в России основная тема квеста — театры и театральные деятели Самары. Участникам предстоит пройтись по историческому центру города, выполняя различные задания, тематические ребусы, задачи и загадки. Финалом мероприятия станет торжественное закрытие квеста и вручение призов командам-победителям.

К участию в квесте приглашаются команды молодых людей в возрасте от 16 лет. В этом году участниками квеста будут команды из областной столицы и муниципальных образований Самарской области.