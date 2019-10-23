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Преступления Происшествия

Житель Ставропольского района попал под арест за незаконную банковскую деятельность

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе предъявлено обвинение 49-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" и ч. 1 ст. 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек.

Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2017 года. 17 октября текущего года руководитель общества с ограниченной ответственностью был задержан сотрудниками полиции, а спустя два дня помещен судом под стражу до 7 декабря.

"В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% — 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путем заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчетные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам", — пояснил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Следствие по уголовному делу продолжается, оперативное сопровождение проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

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