В Самаре вынесен приговор по делу о гибели двух рабочих на испытательном комплексе "Винтай"

В Самаре суд вынес приговор руководителю структурного подразделения — цеха обособленного подразделения "Винтай" ПАО "Кузнецов" Александру Несмелову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 31 августа 2018 г. Несмелов на оперативном совещании устно поручил рабочим проведение профилактических работ по очистке емкости для хранения жидкого кислорода. Однако перед исполнением указанных работ Несмелов не проконтролировал безопасность проведения очистки — емкость для хранения жидкого кислорода не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций. Кроме того, он не обеспечил последовательность и режим выполнения газоопасной работы, а также контроль за состоянием воздушной среды в емкости. Данные нарушения привели к пожару на объекте и повлекли по неосторожности смерть двух рабочих на месте происшествия.

Приговором суда Александру Несмелову назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком в два года.