За смерть двух рабочих ПАО "Кузнецов" будут судить руководителя цеха обособленного подразделения "Винтай"

В суд Красноглинского района Самары с утвержденным обвинительным заключением отправили дело руководителя цеха обособленного подразделения "Винтай" ПАО "Кузнецов". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Ему вменили ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

Напомним, днем 31 августа 2018 г. на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай Красноглинского района Самары во время работы по зачистке азотом резервуара для жидкого кислорода воспламенилась газовоздушная смесь внутри. Двое находившихся внутри слесарей получили ожоги III и IV степени и скончались на месте.

По версии следствия, обвиняемый на оперативном совещании устно поручил рабочим профилактические работы по очистке емкости, но не проконтролировал безопасность. Емкость не отсоединили заглушками от подводящих коммуникаций. Кроме того, руководитель цеха не обеспечил правильную последовательность газоопасной работы и контроль за состоянием воздуха в емкости.