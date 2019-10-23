Территория Ботанического сада будет переведена в зону особо охраняемых природных территорий

Часть земельного участка в Октябрьском районе площадью 23,5 тыс. кв. м, которую занимает Ботанический сад, переведут в зону особо охраняемых природных территорий, пишет drugoigorod.ru.

Об этом говорят результаты публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила застройки и землепользования в Самаре.

С предложением перевести территорию сада в зону особо охраняемых "для использования под деятельность по особой охране и изучению природы" выступил Самарский университет. Замечаний по инициативе не поступило, комиссия рекомендовала ее поддержать.

Напомним, Ботанический сад открыли для посетителей в конце июня после объемных восстановительных работ на территории.