16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Территория Ботанического сада будет переведена в зону особо охраняемых природных территорий ТД "Захар" отрицает долги перед "СКС" В Самаре к зиме уже готовы более 700 единиц техники и восемь полигонов Ночью в Самаре 83 дома на ул. Владимирской остались без холодной воды из-за утечки ТД "Захар" отрезали от канализации за долги

ЖКХ и благоустройство Общество

Территория Ботанического сада будет переведена в зону особо охраняемых природных территорий

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Часть земельного участка в Октябрьском районе площадью 23,5 тыс. кв. м, которую занимает Ботанический сад, переведут в зону особо охраняемых природных территорий, пишет drugoigorod.ru.

Об этом говорят результаты публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила застройки и землепользования в Самаре.

С предложением перевести территорию сада в зону особо охраняемых "для использования под деятельность по особой охране и изучению природы" выступил Самарский университет. Замечаний по инициативе не поступило, комиссия рекомендовала ее поддержать.

Напомним, Ботанический сад открыли для посетителей в конце июня после объемных восстановительных работ на территории. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3