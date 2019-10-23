На эколабораторию в Тольятти выделили 8 млн руб. из резервного фонда губернатора

В среду, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своего интервью для телеканала "ВАЗ ТВ" раскритиковал руководство Тольятти за нерасторопность в решении вопроса с закупкой эколаборатории для города.

Глава региона подчеркнул, что уже скоро будет год, как ему известно о планах по покупке такой лаборатории. "В администрации говорили о выделении средств на эти цели. Но, к сожалению, когда я недавно спросил, где же эта эколаборатория, глава города сообщил, что нужна поддержка в размере 8 млн рублей. Деньги на это из резервного фонда губернатора были выделены", - рассказал Дмитрий Азаров.

Он сообщил, что на комплектование лаборатории нужно 120 дней, которые теперь придется ждать из-за того, что авансовый платеж не был отправлен.

"Не могли раньше отправить? - недоумевает глава региона. - Сначала власти говорят о том, что найдут деньги, а потом теряют полгода, хотя процессы можно было запараллелить. У нас же вместо этого все идет последовательно. Поэтому у меня есть претензии к городским властям: мне не понятно, почему затягиваются сроки и создается дополнительное социальное напряжение".

Напомним, идея покупки экомобиля возникла в Тольятти год назад, когда были массовые жалобы от жителей на загазованность воздуха. Изначально планировалось ее приобрести к февралю 2019 г., так как именно в этом месяце ежегодно наступают неблагоприятные метеоусловия, из-за которых в нижних слоях атмосферы скапливаются выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы.

Но, как выяснилось, для начала нужно было провести научное исследование, чтобы понимать, какие ингредиенты в воздухе должен опознать экомобиль. Профинансировать покупку согласились крупные промышленные предприятия.

В начале октября текущего года глава департамента городского хозяйства Вадим Ерин сообщал, что в настоящее время все условия договора на поставку экологической лаборатории уже согласованы. Предварительные платежи (для перечисления первого транша суммой в 9 млн руб. на приобретение оборудования) внесли почти все предприятия. Однако полная стоимость передвижной экологической лаборатории составляет 21,78 млн руб., из которых 13,6 млн руб. обещали дать инвесторы. Власти рассчитывали на то, что вся сумма будет покрыта за счет спонсоров, которые наносят вред окружающей среде. Но часть компаний отказались участвовать в приобретении.