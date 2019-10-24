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Экология Общество

ГК "ЭкоВоз" стала лучшей во всероссийской экологической акции по сбору батареек

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области собрали более пяти тонн отработанных батареек в рамках всероссийской акции, организованной мировым производителем Duracell. Экологическая кампания проходила в 35 городах России: в каждом из них ровно неделю организаторы принимали использованные батарейки. В результате удалось собрать 35 тонн опасных отходов, которые будут переработаны на специализированном заводе в Челябинске.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Как отмечают сами организаторы акции, городами-рекордсменами по сбору батареек стали Самара и Тольятти, где очень активно проявила себя группа компаний "ЭкоВоз" — они передали на переработку более 5,3 тонн опасных отходов. Это 98,5% от общего объема использованных батареек, собранных в нашем регионе в рамках акции. Благодарность за столь активную позицию в вопросе защиты экологии ГК "ЭкоВоз" и лично директору компании Денису Волкову выразил генеральный директор ООО "Дюраселл Раша" Юрий Коротаев. "Собранные батарейки не будут лежать на полигонах и оврагах, заражая землю. Благодаря их переработке, будут извлечены 11 тонн соединений марганца, 7,7 тонн железа, 4,5 тонн цинка и 2,7 тонн графита", — отмечают организаторы. Здесь также следует добавить, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.

Для ГК "ЭкоВоз" — это далеко не разовая акция. У компании давно налажено сотрудничество с ГК "Мегаполисресурс" (Челябинский завод, специализирующийся на переработке батареек). "Как социально ориентированная компания, "ЭкоВоз" заботится об экологии региона и поэтому имеет четко сформированную и проработанную социальную политику, — комментирует Денис Волков. — В том числе на постоянной основе проводит сбор опасных отходов. Так, например, в Тольятти ежедневно курсирует экомобиль, который принимает этот вид отходов, помимо этого в Самаре и Тольятти установлены контейнеры для сбора батареек в 12 точках. Мы регулярно отправляем опасные отходы на переработку нашим партнерам в Челябинск, за свой счет. Эта деятельность не приносит прибыли, поэтому она относится к нашим многочисленным социальным проектам".

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