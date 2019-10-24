В Тольятти после вмешательства прокуратуры УК погасили 100 млн руб. долга за услуги ЖКХ

В Центральном районе Тольятти по результатам прокурорской проверки управляющие компании погасили долги по коммунальным платежам на сумму свыше 100 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что у управляющих компаний ООО "МУП ЖКХ", ООО "УК Ставрополь ЖКХ", ООО "26 квартал", ООО "71 квартал", ООО "72 квартал" и ООО "158 квартал" образовалась крупная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные тепловые ресурсы и электроэнергию, что создало угрозу нарушения прав жильцов 320 обслуживаемых многоквартирных жилых домов на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

По результатам проверки надзорным ведомством в отношении двух организаций и их ответственных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами).

Решениями мирового судьи управляющие компании привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 25 тыс. руб. за каждое правонарушение.

Также прокуратура внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и погашению задолженности.