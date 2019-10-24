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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "РКС-Самара" заменили часть железобетонного коллектора, который прослужил 45 лет

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом 2019 года произошло обрушение свода железобетонного коллектора 1974 года укладки в районе самарской ТЭЦ, из-за чего близлежащие канализационные колодцы были переполнены стоками.

Специалисты "РКС-Самара" после тщательного обследования приняли решение переложить повреждённый участок коллектора, заменив железобетонную конструкцию на новейшие спиральновитые полиэтиленовые трубы.

В настоящее время цех эксплуатации канализации "РКС-Самара" работы завершил. Всего было переложено 100 метров трубы диаметром 1500 мм.

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