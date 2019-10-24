Сотрудники "РКС-Самара" заменили часть железобетонного коллектора, который прослужил 45 лет

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Летом 2019 года произошло обрушение свода железобетонного коллектора 1974 года укладки в районе самарской ТЭЦ, из-за чего близлежащие канализационные колодцы были переполнены стоками.