Сотрудники "РКС-Самара" заменили часть железобетонного коллектора, который прослужил 45 лет

Летом 2019 года произошло обрушение свода железобетонного коллектора 1974 года укладки в районе самарской ТЭЦ, из-за чего близлежащие канализационные колодцы были переполнены стоками.
Специалисты "РКС-Самара" после тщательного обследования приняли решение переложить повреждённый участок коллектора, заменив железобетонную конструкцию на новейшие спиральновитые полиэтиленовые трубы.
В настоящее время цех эксплуатации канализации "РКС-Самара" работы завершил. Всего было переложено 100 метров трубы диаметром 1500 мм.