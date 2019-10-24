Завершила работу выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

24 октября завершила работу 13-я специализированная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". На площадке ВК "Экспо-Волга" проект собрал полсотни ведущих компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли региона и страны.

Выставка наглядно показала, что в нестабильной экономической ситуации российские компании могут достойно представлять свою продукцию на рынке.

"Комплекс включает в свою структуру нефтедобычу, нефтепереработку, предприятия химической и пластмассовой промышленности, которые охватывают все стадии производственно-технологической цепочки от добычи сырья, его первичной переработки до производства широкой линейки высокотехнологичной продукции высоких переделов, что, безусловно, является конкурентным преимуществом. Сегодня предприятия добычи, переработки, транспортировки нефти — главные работодатели, налогоплательщики и инвесторы нашего региона. Поэтому выставка — это значимое событие для региона, где открыты возможности не только для экспертных обсуждений, но и для установления контактов в целях дальнейшего развития предприятий Самарского региона", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

В первый день выставки состоялось заседание круглого стола по обсуждению актуальных вопросов АО "Самаранефтегаз" с участием машиностроительных предприятий Самарской области под председательством Михаила Жданова.

Не менее масштабным стало публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Модератором выступил руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев.

За эти три дня площадка выставки стала местом встречи и общения специалистов, экспертов отрасли, где они общались, обсуждали новые технологии и специфику отрасли.

"В этом заключается основной эффект проекта — возможность профессионального диалога, поиска ответов на актуальные вопросы отрасли. А таких тем достаточно, потому что отрасль является ведущей в нашей экономике", — подчеркнул генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.