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Экология Общество

Денис Волков: "Вопрос с эколабораторией для Тольятти можно было решить гораздо раньше"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Денис Волков прокомментировал решение о выделении средств из резервного фонда губернатора на покупку мобильной эколаборатории для Тольятти.

"Я благодарен Дмитрию Азарову за внимание к проблеме выбросов в Тольятти, — говорит Денис Волков. — Я сам являюсь жителем этого города и прекрасно понимаю озабоченность граждан вопросом состояния атмосферного воздуха. Отмечу, что вопрос с лабораторией можно было решить гораздо раньше, ведь еще в 2017 году все крупные предприятия города обещали выделить средства на ее покупку. Но на сегодняшний день свое обещание выполнили далеко не все заводы, и недостающие деньги как раз пришлось компенсировать из резервного фонда".

Депутат также добавил, что помимо лаборатории есть еще ряд мер, которые нужно предпринять для решения вопроса: поддержка научного сообщества и их исследовательской деятельности, изменения в федеральном законодательстве, усиление контроля за предприятиями-загрязнителями и ужесточение административных мер, а также размещение стационарных постов круглосуточного контроля Росгидромета.

Напомним, 23 октября, в ходе прямого эфира на телеканале ВАЗ-ТВ с жалобой к губернатору обратилась жительница одного из районов города. Женщина сообщила, что потребность в приобретении такой техники в Автограде назрела давно, ведь проблема зловонных выбросов — тема, которая волнует тольяттинцев не первый год. Лаборатория позволила бы оперативно, по просьбе горожан, выезжать на место и производить замеры воздуха, помимо того мониторинга, который ведут предприятия.

Отвечая на вопрос, Дмитрий Азаров подчеркнул, что предметно разбирался в этой ситуации и знает, что планы по покупке лаборатории мэрия вынашивает примерно год. Однако дальше планов, по словам главы региона, дело не движется. Дмитрий Азаров рассказал, что мэр Тольятти недавно доложил — средства на покупку лаборатории были изысканы, но не в полном объёме, и необходима финансовая поддержка в размере 8 млн рублей. На данный момент необходимые средства выделены из резервного фонда губернатора и уже находятся на счетах тольяттинской администрации.

"Сроки затягиваются и создают дополнительное социальное напряжение, — отметил Азаров. — Это неправильный подход. В кратчайшие сроки лаборатория должна появиться. Однако она не является панацеей. Нужно пресекать негативные выбросы".

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Автограде по инициативе Дениса Волкова прошло выездное заседание общественной комиссии при комитете губернской думы по ТЭК, ЖКХ и охране окружающей среды. Основной темой повестки было состояние атмосферного воздуха и покупка специальной мобильной лаборатории. В ходе заседания комиссии выяснилось, что в 2017 году абсолютно все крупные предприятия готовы были вскладчину ее приобрести. Однако до сих пор этого так и не сделали.

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