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В Самарской области прошло выездное заседание комиссии Министерства обороны

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, в Самарской области под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского состоялось выездное заседание постоянной профильной комиссии по взаимодействию Минобороны РФ и войсковых казачьих обществ Совета при президенте РФ по делам казачества.

Фото: twitter.com/samregion_press

Участники отчетного заседания комиссии ознакомились с опытом работы Волжского войскового казачьего общества. Кроме того, был проведен круглый стол по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи допризывного возраста, состоялось награждение казаков ведомственными знаками отличия Минобороны России.

Круглый стол на тему "Специализированная воспитательно-образовательная деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, реестровых войсковых казачьих обществ и общественных организаций России по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи" стал центральным мероприятием в программе работы комиссии.

В нем приняли участие атаманы всех войсковых казачьих обществ России, представители заинтересованных центральных органов военного управления и штабов военных округов в режиме видео-конференц-связи, а также представители Министерства образования и Министерства культуры РФ, федеральных агентств
по делам национальностей и делам молодежи, Федеральной службы войск национальной гвардии, общероссийских общественно-государственных организаций "ДОСААФ России" и "Российского военно-исторического общества".

Участники обсудили формы и методы воспитания казачьей молодежи, вопросы укрепления патриотизма и традиционных духовных ценностей.

В завершение заседания комиссии ректор Первого казачьего университета Валентина Иванова поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также руководителя департамента общественной безопасности Самарской области, атамана Волжского казачьего войска Юрия Иванова за большую работу по воспитанию подрастающего поколения в духе  патриотизма и поддержку казачьих традиций.

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