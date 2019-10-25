Бизнеследи, обвиняемым в мошенничестве при поставке нута в Турцию, запросили по четыре года колонии

В четверг, 24 октября, в Октябрьском районном суд после 14 месяцев разбирательства начались судебные прения по делу о мошенничестве при поставке сельхозпродукции в Турцию. На скамье подсудимых две самарчанки — предприниматель Наталья Лукьянскова и пенсионерка Вера Колеганова, которым гособвинитель запросил по четыре года реального лишения свободы.

Напомним, в 2015 г. краснодарская компания заключила договор с самарским ООО"Новакс" на поставку нута для отправки за рубеж. Из-за неисполнения контрагентом своих обязательств краснодарцы понесли убытков на 50 млн рублей, 22,8 млн из которых просто исчезли со счета "Новакс". Реальная владелица этой конторы Ольга Сорокочан сейчас живет в Испании и в материалах уголовного дела именуется неустановленным лицом.

Деньги из самарской фирмы уходили в том числе и на счет предприятия Лукьянсковой. Та в свое оправдание предоставила кассовые ордера о выдачи 9 млн руб., признавая, что всего лишь обналичивала деньги по просьбе Сорокочан, которая объясняла, что для закупки нута нужна наличность, поскольку фермеры за наличность продавали нут дешевле.

Один из адвокатов Лукьянсковой Василий Гурко считает, что в суде ее вина в хищении совершенно не доказана, и в материалах дела нет доказательств, что Лукьянскова присвоила себе хоть копейку из средств, перечисленных на счет ее предприятия. Что его клиентка не имела никаких договорных отношений с потерпевшим, и потому не могла нести перед ним никаких обязательств, тем более их не исполнить. Вследствие чего, она подлежит оправданию.

"Лукьянскова одна воспитывает несовершеннолетних детей, является их единственным кормильцем, — заявил на прениях адвокат. — И если ее посадят то дети останутся без матери, но гособвинение это, как видно, не волнует".

Выступления защитников продолжатся в следующем заседании.