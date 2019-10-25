Системный подход к обращению с ТКО начинает давать результаты

Почти год как Самарская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Чтобы навести порядок в отрасли и избавить регион от свалок, поменялся сам принцип обращения с мусором. Сбором, вывозом, сортировкой и утилизацией ТКО отныне занимается региональный оператор. О первых итогах работы рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

Время перемен

— Михаил Алексеевич, одна из задач нового порядка обращения с отходами — это полный контроль за движением отходов от контейнера до полигона. Удалось эту систему отладить?

— Раньше работу перевозчиков отходов системно никто не контролировал. Содержимое мусорных контейнеров в лучшем случае отвозили на полигон, в худшем — сваливали в лес или овраг, чтобы не платить за размещение. С начала этого года ситуация стала меняться. Сегодня я ответственно могу сказать, что 100% мусора, который мы забираем с контейнерных площадок или других установленных мест накопления, попадает на полигоны. Если говорить в цифрах, то за 8 месяцев мы транспортировали почти 755 тонн ТКО. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мусорить больше мы не стали, просто теперь вместо оврагов и лесопосадок отходы попадают на полигоны.

— Как контролируете перевозчиков?

— Мы установили датчики ГЛОНАСС на автомобили перевозчиков и в режиме реального времени видим, когда и какая машина приехала на полигон. Прошлой осенью оснастили весовым хозяйством все полигоны в регионе — на объектах размещения действуют талоны с уникальными QR-кодами. Таким образом, система двойного контроля позволяет вести учет с момента сбора до размещения отходов на полигоне.

— На улицах можно видеть современные мусоровозы. В чем их преимущество?

— Мы сами закупаем автомобили и стимулируем обновлять парк спецтехники наших перевозчиков, чтобы качественно оказывать услугу. За первое полугодие "ЭкоСтройРесурс" приобрел 34 новых автомобиля Scania. Помимо этого, более 60 единиц современной техники было приобретено подрядчиками регоператора.

Региональный оператор уделяет особое внимание обновлению своего автопарка

— Какова сегодня ситуация с контейнерными площадками в области?

— Региональный оператор совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и органами местного самоуправления провел инвентаризацию контейнерных площадок. На конец августа общее число площадок достигло 13,5 тысяч. Это примерно на треть больше, чем было включено в реестр в начале года. Совместно с муниципальными образованиями мы выявили потребность в создании дополнительно 3606 площадок. Понимая важность решения этой задачи, губернатор поручил выделить 300 миллионов рублей органам местного самоуправления на ремонт, реконструкцию, создание новых площадок и приобретение контейнеров. В данный момент органы местного самоуправления на эти средства проводят большую работу по приведению в порядок всей инфраструктуры.

— Контейнерные площадки нередко бывают завалены строительным мусором. Кто его должен вывозить: регоператор или управляющая компания?

— Отходы от текущего ремонта жилых помещений считаются крупногабаритным мусором, его вывозом занимается региональный оператор по обращению с ТКО. Однако часто к категории крупногабаритного мусора ошибочно относят отходы от капитального ремонта помещений, который в итоге оказывается на контейнерных площадках. По законодательству ответственность за вывоз строительных отходов (силами лицензированных перевозчиков) лежит на собственниках этих отходов. В тех случаях, когда дом построен совсем недавно, и жильцы в массовом порядке делают ремонт в приобретенных квартирах, управляющая организация обязана заключить договор со специализированной организацией на вывоз такого мусора. На контейнерных площадках для сбора ТКО его быть не должно.

Однако, пожалуй, еще большую опасность такие отходы представляют тогда, когда они оказываются на несанкционированных свалках в лесах, в оврагах, на дачных массивах. Сейчас значительное количество несанкционированных свалок образованы именно строительными отходами.

Экологическое сознание

— Составляющие новой отрасли, которая сейчас создается, — это не только техника и технологии, но и сознание людей, их экологическая грамотность и культура.

— Согласен, и в этом направлении мы проводим большую работу: это и организация субботников, и эксперимент по раздельному сбору отходов на самых массовых мероприятиях области, и тематические экологические уроки в школе, и акции по посадке леса. Кроме того, мы инициировали и провели конкурс рисунков, фото и видео в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Полагаю, что эта работа уже вносит свой вклад в повышение экологической культуры.

Во Всероссийской акции "Сохраним лес" вместе с сотрудниками компании приняли участие волонтеры Тольятти

Также важным моментом является взаимодействие с общественными экологическими организациями Самарской области. Каждая из таких организаций имеет достаточный опыт в проведении экомероприятий, сформированную позицию по наиболее острым экологическим проблемам. 20 октября мы проводили встречу с экологическими организациями, где подняли вопросы взаимодействия и определили ближайшие совместные мероприятия. Посыл един для всех — сохранение природных ресурсов и повышение экологической культуры населения Самарской области. Пользуясь случаем, приглашаем всех на экофестиваль "Экологическое единство", который состоится 4 ноября в ТЦ "Аврора Молл".

— Насколько мне известно, вы проводите эксперимент по раздельному сбору мусора в Новокуйбышевске…

— Верно, новокуйбышевцы с октября на части контейнерных площадок (около 80) начали разделять отходы на сухие и мокрые. К сухим отходам относятся стекло, пластик, бумага (все, что не загрязнено, и может быть переработано), а в смешанные — вся органика и загрязненные отходы. Если эксперимент будет успешным, то в перспективе получит распространение на всей Самарской области.

В рамках территориальной схемы по обращению с отходами мы работаем с мусоросортировочными станциями, две из них действуют в Тольятти и одна в Сызрани. В начале октября была открыта сортировочная станция в Новокуйбышевске, еще две заработают в Самаре в течение 2020 года. Наша цель довольно амбициозна — сделать так, чтобы к 2022 году в Самарской области сортировалось 100% мусора. Сегодня сортируется около четверти.

— Новость о ликвидации стихийной свалки в Рождествено не случайно попала в топ. Как собираетесь решать вопрос с другими территориями, где мусор также копился десятилетиями?

— Наша задача — за пару лет полностью ликвидировать свалки. Из 984 объектов, образовавшихся на территории области до начала реформы, половина уже ликвидирована. Ликвидацию оставшихся свалок мы точечно отрабатываем с региональным министерством энергетики и ЖКХ и муниципалитетами.

— Каким образом региональный оператор остается на связи со своими потребителями?

— На территории области работает 37 центров обслуживания населения ООО "ЭкоСтройРесурс". Потребители также могут получить оперативную обратную связь по номерам горячих линий и в группах регионального оператора во всех популярных в России соцсетях.