В ДТП с экскаватором и тремя машинами под Тольятти пострадали два человека

В четверг, 24 октября, в Ставропольском районе на автодороге "Тольятти — Ягодное" произошло ДТП с участием трех автомобилей и экскаватора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:25 52-летний водитель ВАЗ-21102 ехал со стороны с. Ягодное, в направлении ул. Цеховой. В пути он не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди попутного экскаватора ЕК-18, под управлением 59-летнего водителя и столкнулся с ним. Затем легковушку отбросило на встречный автомобиль Daewoo Nexia, а тот от удара отбросило на Subaru Forester, ехавший в прямом встречном направлении со стороны с. Ягодное.

В результате происшедшего пострадали водители ВАЗ-21102 и Daewoo Nexia. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.