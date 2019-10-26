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ДТП Происшествия

В ДТП с экскаватором и тремя машинами под Тольятти пострадали два человека

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, в Ставропольском районе на автодороге "Тольятти — Ягодное" произошло ДТП с участием трех автомобилей и экскаватора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:25 52-летний водитель ВАЗ-21102 ехал со стороны с. Ягодное, в направлении ул. Цеховой. В пути он не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди попутного экскаватора ЕК-18, под управлением 59-летнего водителя и столкнулся с ним. Затем легковушку отбросило на встречный автомобиль Daewoo Nexia, а тот от удара отбросило на Subaru Forester, ехавший в прямом встречном направлении со стороны с. Ягодное.

В результате происшедшего пострадали водители ВАЗ-21102 и Daewoo Nexia. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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