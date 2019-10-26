В двух районах Самары на ночь отключат холодную воду

В субботу, 26 октября, с 22:00 в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение в Промышленном и Кировском районах Самары, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся домов в границах улиц Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной и Ташкентской. Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонт планируется завершить в течение шести часов.

Городская администрация просит жителей домов в указанных территориальных границах подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.