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ЖКХ и благоустройство Общество

В двух районах Самары на ночь отключат холодную воду

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, с 22:00 в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение в Промышленном и Кировском районах Самары, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся домов в границах улиц Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной и Ташкентской. Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонт планируется завершить в течение шести часов.

Городская администрация просит жителей домов в указанных территориальных границах подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.

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