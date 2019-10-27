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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель легковушки сбил колонну велосипедистов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, под Самарой 22-летний водитель автомобиля Lada Largus сбил колонну велосипедистов, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 12:38 между 1027 и 1028 км трассы М5 водитель легковушки не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на организованную колонну велосипедистов, двигавшуюся от Тольятти в сторону Самары. В результате ДТП травмы получили двое велосипедистов: мужчины 46 и 56 лет.

На месте происшествия бригадой скорой помощи пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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