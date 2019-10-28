Владимир Гальченко обсудил с юными журналистами спектакли "Театрального Приволжья"

В пятницу, 25 октября, в пресс-центре школы ЖК "Южный город" состоялась встреча за круглым столом, в которой приняли участие юные корреспонденты самарского детско-юношеского пресс-центра "ЮНКОР" и заслуженный артист РФ Владимир Гальченко.

Будущие журналисты и заслуженный артист РФ обсудили спектакли самодеятельных театральных коллективов — финалистов окружного этапа масштабного фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье".

Разговор получился глубоким и интересным. Вместе с наставником ребята искали ответы на вопросы: "Зачем человек приходит в театр?" "С помощью каких художественных средств актеры передают зрителям идеи и эмоции автора, как заставляют сопереживать персонажам?", "Какой должна быть журналистская рецензия на спектакль?".

Накануне встречи ребята из молодежной студии "Юнкор" посмотрели все спектакли участников проекта "Театральное Приволжье" регионов ПФО.

Ученик седьмого класса самарской школы № 176 Никита Кудашев выбрал спектакль "Тимур и его команда". Он отметил, что юным актерам, ровесникам самого Никиты, удалось передать особенности личностей персонажей. И хотя симпатии Никиты однозначно были на стороне Тимура и положительных героев, сочувствие вызывал и отрицательный персонаж, хулиган Квакин. Режиссер и занятые в постановке артисты так раскрыли его характер, что зритель невольно искал ответы на вопросы: "Что стало причиной такого поведения мальчишки? Можно ли изменить ситуацию?".

Много размышлений вызвала постановка "Зима" по пьесе Евгения Гришковца молодежного театра из Республики Мордовия — о том, как по-разному ведут себя люди в экстремальной ситуации. А спектакль "Больно молчать", представленный юными артистами из Удмуртской Республики, поразил ребят актуальностью и остротой темы — постановка посвящена вопросам взросления и конфликтов среди подростков.

В завершение ребята призвали ровесников посмотреть спектакли проекта на сайте театральноеприволжье.рф и отдать свой голос за понравившуюся постановку в день голосования.