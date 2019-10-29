В Самарской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним.

Инициатором законопроекта выступила глава Самары Елена Лапушкина в апреле 2019 года.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, по мнению разработчиков документа, после принятия "антитабачного" закона в декабре 2013 г. "активизировалось использование гражданами, в том числе несовершеннолетними, различных электронных систем доставки никотина".

"При этом вопрос продажи электронных систем доставки никотина, курения с их помощью действующим федеральным законодательством на сегодня никак не урегулирован, что позволяет несовершеннолетним, в особенности школьникам, "курить" при помощи электронных систем доставки никотина на улице, в общественном транспорте", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

За продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним администрация Самары предлагает установить штрафы. Они ссылаются на опыт других регионов, где подобные меры уже введены. Среди них — Московская, Ленинградская, Калужская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Саратовская и Пензенская области.

Согласно принятым поправкам, на территории Самарской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Нарушители будут выплачивать штрафы: для граждан они установлены от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение грозит штрафом для граждан в 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.