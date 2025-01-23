В Самарской области с 1 сентября 2025 г. планируют запретить продажу энергетиков

Комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы подготовил законопроект, в соответствии с которым в регионе введут запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических). В соответствии с новеллой будут внесены изменения в областной закон "Об административных правонарушениях". Его дополнят пунктом, предусматривающим штрафы за торговлю энергетиками.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Самарская губернская дума запустила публичные консультации по законопроекту, который предусматривает введение запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно замыслу авторов инициативы, действовать он будет не повсеместно, а только на некоторых объектах.

Нельзя будет продавать такие напитки в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

За нарушение запрета предлагается ввести штрафы:

для граждан - 1-2 тыс. рублей;

должностных лиц - 5-7 тыс. рублей;

юридических лиц - 10-20 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы будут больше:

для граждан - 2-5 тыс. рублей;

должностных лиц - 10-15 тыс. рублей;

юридических лиц - 20-30 тыс. рублей.

Планируется, что если депутаты поддержат законопроект, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.