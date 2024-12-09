Анна Дубасова: "Мы поддерживаем социальную ориентированность бюджета"

Депутаты Самарской губернской думы продолжают работу над проектом закона об областном бюджете, выделяя наиболее приоритетные направления.

На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Анны Дубасовой было отмечено, что значительная доля расходов областного бюджета традиционно направлена на финансирование социальных отраслей.

Так, на развитие сферы здравоохранения в ближайшие три года запланировано выделение 124,2 млрд рублей, при этом 42,6 млрд рублей — на 2025 год. Эти суммы возрастут после принятия федерального закона о бюджете: регион получит дополнительное финансирование, в частности, для реализации национальных проектов. Сейчас доля расходов отрасли в областной казне составляет 14,7%.

Для повышения доступности высокотехнологичной диагностики в будущем году планируется приобрести 4 аппарата магнитно-резонансной томографии на сумму 520 млн рублей. Новую технику установят в СОКБ им. В. Д. Середавина, в Самарской горбольнице № 6, а также в медучреждениях Сызрани и Новокуйбышевска. По инициативе главы региона в ближайшие пять лет арсенал медиков пополнится двадцатью аппаратами МРТ. Ещё 633 млн будет выделено для приобретения медоборудования.

Более 2 млрд руб. с учетом софинансирования из федерального бюджета в 2025 году будут направлены на модернизацию медицинских учреждений в регионе. Запланирован ремонт около 80 объектов здравоохранения, возведение более 50 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов. С учётом софинансирования из федеральной казны на эти цели будет направлено до 435 млн рублей. Значительно обновится и автопарк скорой помощи, средства на эти цели также предусмотрены в проекте закона о бюджете. Только в 2025 году будет закуплено 50 новых авто для службы "03".

Общий объем финансирования в части расходов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в 2025 году запланирован в размере более 52 млрд рублей. Около 67% бюджета отрасли будет направлено на меры социальной поддержки, что составляет 34,9 млрд рублей.

Среди новых мер поддержки — выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет в размере 100 тыс. рублей, введенная по инициативе главы региона. Ориентировочно такую выплату получат 4 150 молодых мам.

В проекте бюджета нашло отражение поручение главы региона об увеличении на 10 тысяч количества путевок в летние лагеря. В целом финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году составит свыше 1 млрд рублей.

Финансирование на обеспечение жильем молодых семей увеличено на 200 млн рублей: объем бюджетных ассигнований составит 585 млн рублей.

В областном бюджете предусмотрены средства и на осуществление новой меры соцподдержки — предоставление социальной выплаты в размере 250 тыс. рублей взамен земельного участка отдельным категориям участников специальной военной операции.

На заседании также было отмечено, что финансированием обеспечена и предстоящая индексация мер соцподдержки.

В региональном бюджете предусмотрены средства на содействие занятости. По линии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области планируется направить: на мероприятия активной политики занятости — более 99,5 млн рублей; на выплаты молодым специалистам — более 20 млн рублей.

Выплаты молодежи, трудоустроившейся по востребованным профессиям, в 2025 году возрастут до 190 тыс. рублей в год. Также заложены средства на частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов и их наставников, проведение профессиональных конкурсов и другие направления деятельности, связанные с обеспечением кадровых потребностей.

На 2025 год предлагается дополнительно предусмотреть 200 млн рублей для субвенций местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Комитет поддержал предложения фракции "Единая Россия" регионального парламента. Так, для обеспечения льготников лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также для улучшения дородовой диагностики плода у женщин, депутаты считают необходимым дополнительно выделить 2 млрд 944 млн рублей. Кроме того, предлагается увеличить финансирование на медицинское обслуживание (в том числе зубопротезирование) участников специальной военной операции.

Подводя итог, Анна Дубасова отметила социальную ориентированность бюджета: "Мы видим, что дополнительное финансирование предусмотрено на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, социальной защиты. По поручению губернатора Самарской области в ближайшие пять лет планируется закупить 20 аппаратов МРТ. В 2025 году первые 4 аппарата поступят в медучреждения Новокуйбышевска, Сызрани и Самары. Это только первый шаг, мы надеемся, что через пять лет очередность на исследования будет полностью ликвидирована".