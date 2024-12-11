Александр Милеев предложил проводить самарских министров через согласование в губдуме

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев внес два законопроекта, в которых предлагает изменить порядок формирования областного правительства. По мнению депутата, при назначении министров губернатор должен получать согласование от губернской думы.

Сейчас глава региона назначает по согласованию с депутатами только вице-губернаторов.

Законопроекты предусматривают изменения в Уставе Самарской области и законе «О Правительстве Самарской области».

"Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность взаимодействия Самарской губернской думы, губернатора Самарской области и правительства Самарской области, в том числе по приоритетным направлениям, обозначенным в Соглашении о взаимодействии исполнительных органов Самарской области и Самарской губернской думы по вопросам нормотворческой деятельности, мониторинга правоприменения и правового просвещения граждан", - указывает Александр Милеев в пояснительной записке.

Он также считает, что эти изменения являются логическим продолжением инициативы губернатора о принесении присяги министрами на заседании губдумы.

Отметим, что Вячеслав Федорищев не раз прямо или косвенно упоминал Александра Милеева среди людей, которые должны изменить подходы к работе, если хотят продолжить деятельность в регионе. Так, он озвучивал намерение реализовать в регионе проект "Родник" (аллюзия на обанкротившийся водочный комбинат "Родник", аффилированный Милееву), который направлен на наведение порядка в сфере антикоррупции и управления региональными ресурсами. Невербально обращался к Милееву губернатор на одном из заседаний губернской думы, когда говорил о том, что кому-то необходимо покаяться, чтобы иметь шанс продолжить работу. И наконец, Вячеслав Федорищев назвал Милеева в числе тех, кого он вызвал на "Очную ставку" - публичную дискуссию с трансляцией в телеэфире.