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Законотворчество Власть и политика

Депутаты предложили создать в Тольятти свой "Арбат"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональную программу развития "Самара-450" должна войти программа развития "Тольятти-300". Об этом стало известно на заседании рабочей группы по развитию туризма, в котором участвовали депутаты тольяттинской городской думы и руководители местной администрации.

Фото: пресс-служба думы Тольятти

Повестка из пяти вопросов охватила обширный круг направлений работы: от организации городских событий для привлечения гостей до реализации проекта ТГУ по созданию местного Арбата в районе ул. Революционной. Была затронута и градостроительная деятельность, а именно проектирование благоустройства исторической части Центрального района и микрорайона Шлюзовой.

В ходе обсуждения руководитель рабочей группы Дмитрий Микель отметил, что в 2037 году тольяттинцы будут отмечать большой юбилей — 300 лет со дня основания Ставрополя-на-Волге, на месте которого живет и развивается город. В связи с этим было предложено синхронизировать программы всех уровней, объединить в единое целое мероприятия по развитию туристического потенциала. А также — подготовить предложения по комплексному развитию Тольятти в рамках 300-летия города в 2037 году, которые бы стали составной частью социально-экономического развития Самарской области.

Участники заседания поддержали идею подготовки проекта "Тольятти-300". Согласились депутаты и с тем, что по мере готовности документ следует направить в правительство Самарской области, чтобы созидательные инициативы тольяттинцев были учтены при подготовке концепции Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года (Самара — 450).

"В концепцию подготовки к такому масштабному событию по примеру других крупных городов, вроде Казани или Нижнего Новгорода, укладывается и доклад руководителя Центра урбанистики ТГУ о разработке такого проекта, как туристический центр Автозаводского района между улицами Революционной, Юбилейной, Свердлова и Спортивной, масштабная работа по детальной разработке данной территории будет продолжена", — отмечается в сообщении.

Уместен тут и проект под рабочим названием "Исторический центр Тольятти", охватывающий почти всю центральную часть Центрального района. Тем более уже преобразилось пространство рядом с Центральной площадью, где обустроена городская Аллея Славы, отремонтирована часть улицы Жилина и Молодежного бульвара. Но все эти работы были выполнены по отдельности в рамках программы благоустройства, не будучи объединены единой идеей, дизайн-кодом и прочими необходимыми атрибутами. Еще должны быть велодорожки и тротуары для пешеходов, нужна понятная навигация для гостей города, откуда начинается прогулочный маршрут и где он заканчивается.

Не остался без внимания и проект по благоустройству исторической части микрорайона Шлюзовой под условным наименованием "Маленький Петербург". Глава Комсомольского района Михаил Абросимов, присутствовавший на заседании, рассказал, что небывалая сплоченность и активность жителей этой территории позволила на законодательном уровне признать микрорайон историческим поселением. Соответственно, муниципалитету предстоит разработать проектно-сметную документацию на приведение в порядок всей территории вдоль набережной судоходного канала по улице Носова. Средства на реализацию проекта будут изыскиваться за счет участия во всероссийском конкурсе.

В результате общих усилий Тольятти должен стать более благоустроенным, комфортным и привлекательным не только для жителей, но и для гостей города.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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