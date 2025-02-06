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В областном парламенте прошла встреча с участниками "Школы героев"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 февраля в Самарской губернской думе состоялась рабочая встреча депутатов с участниками первого потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев". В центре внимания были вопросы развития и совершенствования мер правовой и социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В работе приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, заместитель председателя думы Александр Милеев, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин, участники специальной военной операции: Сергей Алексеев, Константин Бургазов, Сергей Глухов, Вадим Головинский, Валерий Манзур и Сергей Токаренко.

Программа профессиональной переподготовки "Школа героев" - это продолжение кадровой программы для участников специальной военной операции "Время героев", инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Владимиру Путину.

Образовательная программа стартовала в октябре прошлого года и рассчитана на участников СВО, желающих освоить новые профессии и компетенции, востребованные на рынке труда. Обучение включает 16 практических и теоретических модулей и завершится в мае.

Важная часть учебного процесса - совместная работа с наставником. Каждый обучающийся в "Школе героев" подготовил идею своего проекта и получил наставника соответствующего профиля. Такой формат взаимодействия был введен впервые в России. Шесть участников программы стали кураторами депутатов областного парламента, которые, в свою очередь, выступили в качестве их наставников. Это заместители председателя думы Екатерина Кузьмичева и Александр Милеев, председатели профильных комитетов Анна Дубасова, Светлана Ильина, Елена Крылова и Николай Лядин.

Открывая встречу, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что "Школа героев" создавалась с опорой на лучшие практики государственного фонда "Защитники Отечества": "Это первый шаг и первый этап для того, чтобы предоставить вам возможность участвовать в управлении регионом, отраслями экономики, другими сферами. Вы - наш "золотой" резерв. В ходе обучения вы получаете новые знания и компетенции, которые помогут вам впоследствии в работе, в том числе на государственной или муниципальной службе. Сегодня существует большой запрос на обновление, на появление в органах власти новых людей с правильными жизненными принципами, которые своей службой доказали, что хотят сделать страну лучше".

Спикер заксобрания также подчеркнул, что Самарская губернская дума разработала обширный блок областного законодательства по социальной поддержке участников СВО и членов их семей. Эта работа идет в постоянном режиме, очень важно оперативно совершенствовать законодательство. В пример он привел вопросы установления инвалидности, лечения и реабилитации ветеранов, с которыми обращаются участники СВО в ходе личных приемов.

Один из реализованных наказов Геннадий Котельников получил от участника программы "Школа героев", социального координатора регионального филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" Сергея Алексеева. На личном приеме ветеран ходатайствовал о выделении финансирования для льготного зубопротезирования бойцов. Это направление не входит в программу ОМС, но касается практически каждого участника СВО. Сегодня этот вопрос решен положительно, дополнительное финансирование предусмотрено в региональной казне.

Участники "Школы героев" рассказали о своих проектах, в реализации которых им помогают депутаты-наставники. Так, Сергей Глухов, имеющий серьезный управленческий опыт, поделился идеей внедрения технологий бережливого производства в законотворческой деятельности. Говоря о перспективности этого направления, он отметил, что с основами бережливого производства необходимо знакомить еще в школе и на студенческой скамье.

Ветеран СВО, юрист Вадим Головинский нацелен на решение проблем и пробелов в миграционном законодательстве. Он рассказал о том, что принял участие в обсуждении проекта федерального закона, направленного на борьбу с "резиновыми квартирами". Этот законопроект уже направлен на рассмотрение Совета законодателей Федерального собрания РФ. Ветеран вышел также с предложением на законодательном уровне ввести страховой депозит для иностранных граждан при въезде в страну, за счет которого можно было бы компенсировать расходы на медицинскую помощь, выдворение из страны и другие риски.

Тольяттинец Валерий Манзур готовит туристический проект, для реализации которого выбрал Ставропольский район.

Участники встречи поддержали предложение спикера областного парламента Геннадия Котельникова о создании на площадке Самарской губернской думы специальной комиссии или совета при председателе думы по законодательному решению и нормативному регулированию мер поддержки участников СВО и членов семей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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