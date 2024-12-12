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Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днём Конституции РФ

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с праздником — Днём Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

"Уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником страны — Днём Конституции Российской Федерации!

Основной Закон государства базируется на богатых исторических, культурных, правовых традициях российского народа и закрепляет главную ценность государства. Это человек, его права и свободы!

Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, именно принятие Конституции 31 год назад позволило сохранить страну.

"И эта существенная роль так и продолжает доминировать, имею в виду, что главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан", — отметил президент.

Уже четвёртое десятилетие Конституция является, по сути главным документом, определяющим стратегию дальнейшего развития России. Особенно важен сегодня вектор, направленный на укрепление наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, защиту национального суверенитета.

На основе Конституции принимаются важнейшие правовые акты, федеральные и региональные законы. Для депутатов Самарской губернской думы нормы Конституции являются главным ориентиром в ежедневной работе: в законотворческой деятельности, на личных приёмах граждан.

В день государственного праздника я хочу искренне пожелать каждому жителю оптимизма и веры в нашу страну! Крепкого здоровья, мира и добра в семьях! Больших успехов и достижений в реализации всех задач на благо нашей Родины!", — поздравил Геннадий Котельников.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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