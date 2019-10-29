16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Гальченко обсудил с юными журналистами спектакли "Театрального Приволжья" Театр-студия "Грань" завоевал Гран-при на фестивале "Сообщение" В Самаре пройдет областной молодежный квест по улицам города Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье" В Самаре состоялся показ спектакля-финалиста "Театрального Приволжья"

Театр Культура

Самарский театр в дни школьных каникул приглашает на балет

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В дни школьных каникул в Самарском академическом театре оперы и балета пройдут спектакли для всей семьи.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Озорной мальчишка из Королевства овощей наступил на ногу августейшей особе и случайно устроил государственный переворот… Балет "Чиполлино" понравится детям, ведь он красочный и динамичный, а характерные движения героев запоминают и изображают после спектакля многие маленькие зрители. Взрослых спектакль тоже не оставит равнодушными: танго Принца Лимона и Графинь Вишен, воздействие обворожительной Магнолии на стражников, борьба за свободу и справедливость — не всю глубину этих сцен и тем пока ещё могут прочувствовать младшие школьники. А музыке Карена Хачатуряна просто все возрасты покорны.

3 ноября во время всероссийской акции "Ночь искусств" в театре оперы и балета пройдет опера "Сказка о царе Салтане". Перед дневным, абонементным, спектаклем завлит театра, эксперт "Золотой Маски" Екатерина Бабурина проведёт вебинар об опере в колонном зале, трансляция будет вестись из Петербурга.

В антракте спектакля на 12:00 пройдёт музыкальная викторина, победители которой получат билеты на новогодний спектакль "Щелкунчик". А в антракте вечернего спектакля в колонном зале состоится костюмированное представление с участием персонажей любимых спектаклей из репертуара самарского театра оперы и балета.

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3