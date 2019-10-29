Самарский театр в дни школьных каникул приглашает на балет

В дни школьных каникул в Самарском академическом театре оперы и балета пройдут спектакли для всей семьи.

Озорной мальчишка из Королевства овощей наступил на ногу августейшей особе и случайно устроил государственный переворот… Балет "Чиполлино" понравится детям, ведь он красочный и динамичный, а характерные движения героев запоминают и изображают после спектакля многие маленькие зрители. Взрослых спектакль тоже не оставит равнодушными: танго Принца Лимона и Графинь Вишен, воздействие обворожительной Магнолии на стражников, борьба за свободу и справедливость — не всю глубину этих сцен и тем пока ещё могут прочувствовать младшие школьники. А музыке Карена Хачатуряна просто все возрасты покорны.

3 ноября во время всероссийской акции "Ночь искусств" в театре оперы и балета пройдет опера "Сказка о царе Салтане". Перед дневным, абонементным, спектаклем завлит театра, эксперт "Золотой Маски" Екатерина Бабурина проведёт вебинар об опере в колонном зале, трансляция будет вестись из Петербурга.

В антракте спектакля на 12:00 пройдёт музыкальная викторина, победители которой получат билеты на новогодний спектакль "Щелкунчик". А в антракте вечернего спектакля в колонном зале состоится костюмированное представление с участием персонажей любимых спектаклей из репертуара самарского театра оперы и балета.