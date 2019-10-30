На Ночи искусств в Самаре пройдет встреча с театром-студией "Грань" и показ спектакля

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В воскресенье, 3 ноября, ЦРК "Художественный" приглашает на акцию "Ночь искусств-2019", которая пройдет в рамках одноименной Всероссийской акции. Действие в кинотеатре в этом году называется "Средневековый фарс — и не только…".