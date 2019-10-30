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Театр Культура

На Ночи искусств в Самаре пройдет встреча с театром-студией "Грань" и показ спектакля

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 ноября, ЦРК "Художественный" приглашает на акцию "Ночь искусств-2019", которая пройдет в рамках одноименной Всероссийской акции. Действие в кинотеатре в этом году называется "Средневековый фарс — и не только…".

В программе показ видеозаписи спектакля Театра-студии "Грань" "Корабль дураков" (18+), творческая встреча с представителями театра, костюмированный перформанс "Театр в фойе" (6+), открытие выставки фотографий театра "Грань" "Средневековый фарс" (12+), рубрика "Лучшие фильмы на свете": "Седьмая печать" И. Бергмана, "Декамерон" П. П. Пазолини (18+).

Расписание Ночи искусств:

18:00-18:50 — костюмированный перформанс "Театр в фойе" (режиссер — Александр Мальцев), музыкальное оформление — группа "Дайте Гремми"

18:50-19:00 (арт-фойе) Открытие выставки фотографий театра "Грань" "Средневековый фарс" (из спектакля "Корабль дураков").

19:00-21:30 (большой зал) Творческая встреча с представителями театра "Грань" (г. Новокуйбышевск), показ видеозаписи спектакля "Корабль дураков" (18+).

Малый зал. Рубрика "Лучшие фильмы на свете":

20:20 "Седьмая печать" Ингмара Бергмана, (Швеция, 1957, фэнтези, драма, 01.36, 18+)
22:00 "Декамерон" Пьера Паоло Пазолини (Италия, Франция, Германия/ФРГ, 1970, драма, мелодрама, комедия, история, 01.50 мин., 18+).

Билет стоит 150 рублей.

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