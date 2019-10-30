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Законотворчество Власть и политика

Михаил Маряхин будет работать депутатом на безвозмездной основе

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия" Михаил Маряхин попросил перевести его с работы на платной основе на осуществление его полномочий на безвозмездной основе.

Об этом сообщил на заседании губдумы ее председатель Геннадий Котельников. Депутаты проголосовали "за" перевод Михаила Маряхина на работу депутата без отрыва от основной деятельности, то есть без оплаты.

Напомним, Михаил Маряхин является заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, а также входит в состав комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

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