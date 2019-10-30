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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы жалуются на коммунальщиков Александру Хинштейну

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 октября, в Самаре депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан. Две из намеченных встреч касались проблем жилищно-коммунального хозяйства города. Граждане жаловались на неисполнение управляющими компаниями своих договорных обязательства по текущему ремонту многоквартирных домов.

Как рассказала депутату Галина Зиновьева, в доме на ул. Коммунистической, 22 весной 2019 г. был начат ремонт подъездов, но неожиданного у компании "Коммунальник" арестовали банковские счета. Из-за этого ремонтные работы остановились на полпути и до сих подъезды стоят без дверей.

Александр Хинштейн посоветовал обратившейся сменить управляющую компанию. Однако Зиновьева усомнилась, что это позволит до холодов закончить ремонт. По ее словам, жители соседнего дома полтора года судились с компаний, которую покинули, чтоб получить свои накопления — 650 тыс. руб., собранные на текущий ремонт МКД. У них же на счету к июлю было уже 1,5 млн руб. и при этом они терпят такие неудобства.

По мнению депутата, ссылка на арест счетов — это отговорка сотрудников управляющей компании. На самарский рынок зашли несколько московских фирм, которые ведут свою политику.

По данным из открытых источников, владельцем ООО УО "Коммунальник" с апреля 2017 г. является московское АО "ДОМКОМ ИНВЕСТ" (ИНН 7703421661). В 2018 г. "Коммунальник" вел успешную производственно-коммерческую деятельность и уплатил только налога на прибыль более 1,2 млн рублей. Никаких исполнительных листов на ООО не имеется, и оснований для ареста счетов предприятия нет.

"В текущем году в приемную из 2445 обращений 465, то есть пятая часть, поступила с жалобами на управляющие компании и неисполнение предписаний госжилинспекции, — сообщил депутат. — И мы рассматриваем такой вариант решение столь важной проблемы, как инициацию рабочей встречи с министром ЖКХ и руководителем ГЖИ. Видимо, нужно принимать более жесткие меры в отношении УК, которые неоднократно игнорировали предписания, например, лишать их лицензий".

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