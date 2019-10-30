Самарский детский театр победил на международном конкурсе "Роза ветров"

Детская образцовая театральная студия "Дорога добра" заняла первое место на XXV международном конкурсе детского и юношеского творчества "Роза ветров". Они показали мюзикл самарских авторов "Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями", который также является финалистом окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Отметим, что конкурс проходил с 25 по 29 октября в Москве, и для того, чтобы принять в нем участие, коллектив должен был стать победителем или лауреатом отборочных этапов. Театральная студия "Дорога добра" в этом года победила на 6 конкурсах, что позволило ей принять участие в финале в Москве.

Автором либретто мюзикла стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.

Вместе с самарским театром в финале участвовали 80 театров из 49 городов. Оценивали конкурсантов профессиональные хореографы, вокалисты, артисты "Мюзик-Холла", музыкальные продюсеры. Особенно заинтересовался самарцами Девоти Карло, президент культурно-молодежной ассоциации OK CLUB из Италии.

"В финале было очень серьезное сражение, но мы не подкачали, приехали с хорошими трофеями, лауреаты первой степени — это мы. Нас очень похвалили и отметили. Нами заинтересовались итальянские партнеры. Работа на этом конкурсе была выполнена блестяще, как сказали члены жюри", — рассказала режиссер коллектива Наталья Беляева.

Впереди юным артистам предстоит участие в финале окружного фестиваля "Театральное Приволжье", где они будут представлять Самарскую область в номинации "Школьные театры". Победителей будут определять народным голосованием уже в ноябре. "Все, что мы могли, мы уже сделали. Мы сами посмотрели все спектакли и выделили для себя коллективы, которые достойны высшей награды. Но теперь слово за зрителями", — отметила Наталья Беляева.