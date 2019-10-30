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Театр Культура

Самарский детский театр победил на международном конкурсе "Роза ветров"

МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детская образцовая театральная студия "Дорога добра" заняла первое место на XXV международном конкурсе детского и юношеского творчества "Роза ветров". Они показали мюзикл самарских авторов "Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями", который также является финалистом окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Отметим, что конкурс проходил с 25 по 29 октября в Москве, и для того, чтобы принять в нем участие, коллектив должен был стать победителем или лауреатом отборочных этапов. Театральная студия "Дорога добра" в этом года победила на 6 конкурсах, что позволило ей принять участие в финале в Москве.

Автором либретто мюзикла стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.

Вместе с самарским театром в финале участвовали 80 театров из 49 городов. Оценивали конкурсантов профессиональные хореографы, вокалисты, артисты "Мюзик-Холла", музыкальные продюсеры. Особенно заинтересовался самарцами Девоти Карло, президент культурно-молодежной ассоциации OK CLUB из Италии.

"В финале было очень серьезное сражение, но мы не подкачали, приехали с хорошими трофеями, лауреаты первой степени — это мы. Нас очень похвалили и отметили. Нами заинтересовались итальянские партнеры. Работа на этом конкурсе была выполнена блестяще, как сказали члены жюри", — рассказала режиссер коллектива Наталья Беляева.

Впереди юным артистам предстоит участие в финале окружного фестиваля "Театральное Приволжье", где они будут представлять Самарскую область в номинации "Школьные театры". Победителей будут определять народным голосованием уже в ноябре. "Все, что мы могли, мы уже сделали. Мы сами посмотрели все спектакли и выделили для себя коллективы, которые достойны высшей награды. Но теперь слово за зрителями", — отметила Наталья Беляева.

Проект "Театральное Приволжье" реализуется  в Год театра в России в ПФО по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Старт проекту был дан в апреле 2019 года.

Фестиваль проходит в два  этапа — региональный и окружной. В конкурсной программе приняло участие около 500 школьных и студенческих коллективов. Всего в проекте задействовано более 120 тыс. человек.

В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли "Аленький цветочек" (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и "Тайна серого замка, или каникулы с привидениями" (Детская школа искусств № 6, г. о. Самара, образцовая эстрадная студия "Дорога добра").

Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года. Голосовать зрители смогут только за спектакли другого региона округа.

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