Павел Авдеев: "Не надо мешать "Чистой стране"

Летом 2019 года в рамках национального проекта "Чистая страна" в Тольятти начались подготовительные работы по проекту рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов южнее АвтоВазагрегата. Странным образом на это отреагировали некоторые СМИ. Чтобы уточнить, что происходит на самом деле, мы обратились за комментарием к директору "ЭкоПромЦентр" Павлу Авдееву.

— Павел Алексеевич, вы один из экспертов в вопросах экологии, что вам известно о проекте рекультивации отвала отходов в районе ОАО "АвтоВАЗагрегат" и организации ООО "Фантом", которая готовит проект рекультивации?

— Эта организация имеет опыт работы по выполнению бюджетных подрядов. Мы наблюдаем за тем, как реализуются мероприятия нацпроекта "Чистая страна" в границах свалки рядом с АвтоВАЗагрегатом. ООО "Фантом" выиграло тендер, это не первый их проект, и пока все идет в плановом режиме. На рекультивацию должно быть выделено около 400 миллионов рублей в рамках нацпроекта, и это чрезвычайно важное для города событие, учитывая предполагаемый класс опасности содержимого некоторых секторов этой свалки.

— Недавно в СМИ появилась информация о том, что в этом месте опять орудуют "черные копатели" и это как-то связано с подрядной организацией.

— Это не так. Я понимаю, о чем вы говорите, — о материале, в котором слегка изменен текст статей 2017 года. Сопоставляя факты, которые в действительности не связаны, автор пытается доказать причастность силовых структур к организаторам тендера на выполнение проектно-изыскательских работ. При этом почему-то забывает об аналогичном тендере в районе 1-3 вставки Автоваза. В кои веки чиновники из администрации Тольятти добились, чтобы наш город включили в национальный проект "Чистая страна", а газета зачем-то строит версии, которые не выдерживают никакой критики. Если авторы статьи располагают фактами о подтасовке результатов тендера, почему материал построен на домыслах?

— У вас у самого есть представление о том, почему возникла путаница между старыми историями с "черными копателями" и нынешней ситуацией?

— Не секрет, что к содержимому этой свалки проявляет интерес несколько организаций, добывающих таким образом металл, графит, огнеупорный кирпич, алюминий, медь, битум и т. д. Из-за нелегальных раскопок, которые велись по периметру этого участка, было вскрыто тело свалки. На Шлюзовом находится водозаборная скважина, которая снабжает питьевой водой Комсомольский район, Жигулевское море, Шлюзовой и Федоровку. Если сейчас тело свалки не закрыть, то все, что открыто, уйдет в песчаный грунт. Естественно, что эта ситуация волнует власти, поэтому и выделяются деньги. Однако к текущим работам истории с нелегальными раскопками не имеют отношения.

— Действительно, неподготовленному человеку может показаться, что в этом месте снова копают, с чем связано присутствие специальной техники на участке?

— Ответ содержится в техническом задании на разработку проектно-сметной документации, подготовленном администрацией Тольятти. В пункте №8 "Требование к выделению этапов строительства объекта" все прописано. Кто в этом разбирается, сразу поймет, о чем идет речь. В частности, в этом пункте сказано, какую технику необходимо привлечь к выполнению данных видов работ, будь то буровые установки, экскаваторы, бульдозеры и т. д. Кроме того есть еще одна проблема: черные копатели развалили тело свалки, по нашим подсчетам это около 8 га. "Фантому" предстоит решить вопрос возврата разваленного грунта в тело свалки, иначе будут неверны геодезические координаты границ свалки. Как они это будут делать, надеюсь, они знают лучше, чем СМИ.

— Вы занимаетесь этими вопросами давно, опишите, что обязательно должно быть сделано, чтобы рекультивация прошла успешно?

— В процессе проектно-изыскательских работ нужно решить несколько проблем. Каким способом провести отбор пробы грунта, воздуха? Что предпринять для определения объема тела свалки, а также для определения класса опасности отходов. Также необходимо произвести расчет количества посадочного материала, т. е. саженцев деревьев для восстановления лесного массива, уничтоженного черными копателями. И только потом свести все эти данные воедино, чтобы получился проект. Затем следуют общественные слушания и Государственная экспертиза. И только тогда можно говорить о рекультивации.

— В Тольятти многие проекты с финансовой составляющей из федеральных средств грешат ошибками проектирования, переносом сроков. Какую ответственность несет Фантом по условиям контракта?

— Срок окончания этого контракта 1 июля 2020 года, и если ООО "Фантом" вовремя не выполнит взятые на себя обязательства, то за растрату бюджетных денежных средств будут наказаны конкретные лица. При этом нужно понимать, если работы по бюджетному контракту приостановлены не по вине подрядчика, то срок окончания контракта переносится на срок остановки работ. Это важно, так как в последние годы из-за финансового кризиса многие организации столкнулись с задержками финансирования госконтрактов. Кто при этом выигрывает, судите сами. "Черным копателям" только на руку, если нацпроект будет сорван, и свалка так и останется свалкой. Работы на этом участке начались, и не нужно мешать их реализации, если мы хотим избавиться от свалки, на которую годами везли промотходы со всего города, и улучшить экологическую ситуацию в Тольятти.

— Вам кажется, что материалы по этому поводу преследуют цель сорвать рекультивацию?

— Не знаю. Возможно, кто-то очень рано начал свою предвыборную компанию и, спекулируя на модной у политиков теме заботы об улучшении экологической ситуации в Тольятти, решил поднять свой рейтинг, заодно показать, какой он борец с коррупцией. Господа, запомните: экология — не идеология, не надо зарабатывать очки на якобы заботе о состоянии окружающей среды и здоровье жителей Тольятти.