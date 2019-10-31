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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "РКС-Самара" оповестили жителей элитного поселка на 7 просеке о долгах их соседей

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как показывает практика, наибольшие задолженности за водоснабжение и водоотведение скапливаются либо у асоциальных личностей, либо, как ни удивительно, у граждан с очень высоким доходом, которые могут себе позволить большие дома, дорогие машины. Долги составляют десятки тысяч рублей. И если для первых эта сумма неподъёмна, то для вторых — как один раз сходить в магазин.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Именно на состоятельных должников направлена акция "РКС-Самара". У въезда в коттеджный посёлок "Клён" на 7 просеке, где цены даже на недостроенную недвижимость начинаются от 8,5 млн рублей, сотрудники ресурсоснабжающей компании выставили на обозрение соседей сведения о восьми самых крупных должниках.

Общий долг этих восьми абонентов — жителей "Клёна" — превышает 245 тысяч рублей. Не платят они больше 8 месяцев, а некоторые из них — больше двух лет. Отключить от водоснабжения или водоотведения эти домовладения не получится: нет технической возможности. Поэтому в "РКС-Самара" приняли решение предать долги гласности.

Плакаты с номерами домов и суммой долга — а эти данные согласно законодательству можно озвучивать — установили перед въездом в коттеджный посёлок, создав коридор позора для должников. Проехать мимо и не заметить происходящего было невозможно. Большинство жителей реагировали одобряюще: мало кому захочется, чтобы сосед жил за его счёт.

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