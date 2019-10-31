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Суды Происшествия

Майор Шапшов, обвиненный во взяточничестве, освобожден в зале суда

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 октября, в Автозаводском райсуде Тольятти зачитали приговор троим тольяттинским полицейским, которым гособвинение вменяло покушение на получение взятки 150 тыс. рублей.

Фото: Фото предоставлено автором

Напомним, в марте 2018 г. начальник уголовного розыска Центрального райотдела полиции Владимир Шапшов был арестован после того, как его подчиненный дал показания, что вымогал деньги с торговца анаболиками по распоряжению начальника.

В конце ноября 2018 г. уголовное дело поступило в суд. На скамью подсудимых сели кроме Шапшова Серей Тарасенко и Александр Атаулов.

В мае 2019 г. судья выпустила Шапшова из следственного изолятора под домашний арест. На заседания суда его возил судебный пристав.

После оглашения приговора майор был освобожден, так как назначенный ему срок он уже отбыл в тюрьме. Теперь до вступления приговора в законную силу он будет находится под подпиской о невыезде.

Судья Елена Телина переквалифицировала содеянное полицейскими на покушение на мошенничество и
в результате назначила Шапшову два года лишения свободы, Тарасенко — год и девять месяцев, Атаулову — полутора года.

"Мы рады, что наш подзащитный оказался на свободе, но защита не согласна с обвинительным приговором, — заявила адвокат Любовь Битяева. — Вина Шапшова не доказана, а доводы защиты неопровергнуты".

По ее словам, апелляционная жалоба будет подана после получения на руки мотивированного решения суда.

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