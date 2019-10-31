16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества в "АК Банке" Завершено расследование уголовного дела экс-директора регионального ФКР Михаила Архипова Дело адвоката ПАСО, подозреваемого в "заказе" бывшей, приняло скандальный оборот В Кинельском районе детям-сиротам дали квартиры в незаконно построенном доме Сызранец нашел на улице банковскую карту и стал тратить деньги, возбуждено дело

Преступления Происшествия

Возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества в "АК Банке"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 г. возбудило еще одно уголовное дело по фактам хищения имущества банкротящегося "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") под видом предоставления кредитов физическим лицам.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и/или группой лиц"). Об этом сообщает конкурсный управляющий "АК Банка" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Кстати, именно по заявлению АСВ от 17 мая 2019 г. силовики возбудили дело. Подробности дела не уточняются.

Напомним, "АК Банк" лишили лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.
По состоянию на 1 октября 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25,14 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

В сентябре 2019 г. в Москве был арестован экс-глава "АК Банка" Григорий Оганесян. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До этого, в августе, банкир был признан банкротом.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3