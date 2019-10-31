Возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества в "АК Банке"

ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 г. возбудило еще одно уголовное дело по фактам хищения имущества банкротящегося "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") под видом предоставления кредитов физическим лицам.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и/или группой лиц"). Об этом сообщает конкурсный управляющий "АК Банка" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Кстати, именно по заявлению АСВ от 17 мая 2019 г. силовики возбудили дело. Подробности дела не уточняются.

Напомним, "АК Банк" лишили лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25,14 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

В сентябре 2019 г. в Москве был арестован экс-глава "АК Банка" Григорий Оганесян. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До этого, в августе, банкир был признан банкротом.