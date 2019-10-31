Театр оперы и балета покажет "Три маски короля" в Мариинском театре

Самарский театр оперы и балета 21 и 22 ноября, в 19:30, покажет спектакль Юрия Смекалова "Три маски короля" на Новой сцене Мариинского театра.

Премьера спектакля и гастроли в Санкт-Петербурге — совместный проект САТОБ и основанного Вячеславом Заренковым петербургского театра КИЛИЗЭ при участии самарского фонда поддержки и развития искусства и культуры ТЕ-АРТ.

Мировая премьера балета-притчи "Три маски короля" состоялась в САТОБ в феврале 2019 года. Автор идеи — петербургский меценат, писатель, художник Вячеслав Заренков. Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, оркестровал выпускник Московской консерватории Даниил Пильчен, саунд-продюсированием занимался Влад Жуков (Санкт-Петербург). Либретто создали Вячеслав Заренков и балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов — солист Мариинского театра; ассистент балетмейстера-постановщика — солистка Большого театра России Виктория Литвинова. Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов. Над оформлением спектакля работали художник-постановщик Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург), художник по свету Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону) и художник по видеоконтенту Виктория Злотникова (Санкт-Петербург).

В "Трех масках короля" сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты.