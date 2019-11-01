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Строительство Строительство и недвижимость

"ТеррНИИгражданпроект" спроектирует крытый футбольный манеж рядом с "Самара Ареной"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУП Самарской области "ТеррНИИгражданпроект" стал победителем конкурса на проектирование крытого футбольного манежа рядом со стадионом "Самара Арена". Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок. Итоги подвели 30 октября. Заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет до конца 2020 г. спроектировать крытый манеж площадью в 15 тыс. кв. м и высотой не более 18 метров. Внутри разместятся: футбольное поле с искусственным газоном, сертифицированным FIFA, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, конференц-зал, блок питания, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники. Всего же под застройку будет выделен участок площадью в 3 га. Исполнитель контракта должен будет предусмотреть размещение на нем парковок, зон отдыха, проезды для пожарных и специальных машин, а также провести благоустройство окружающей территории.

На проектирование из регионального бюджета потратят 14,02 млн рублей. Предельная стоимость строительства согласно укрупненным нормативам оценивается в 299,6 млн рублей. Объект предназначен для тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов, а также для проведения соревнований регионального уровня по футболу.

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