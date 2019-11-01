В Тольятти проходит XIII Спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава"

XIII Спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава" стартовала в Тольятти 25 октября. Учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей составляют основную массу участников единоборческого мультиспортивного события. К спартакиаде также присоединились и студенты, и взрослые участники.

Гости прибыли в Тольятти из 36 регионов России и из девяти других государств. Вместе со своими учениками на мероприятие приехали тренеры. В спартакиаде принимают участие десятки судей, большое количество волонтеров и профессиональная команда организаторов.

"Количество спортсменов у нас ожидается близким к прошлогоднему показателю — около 7,5 тысяч человек. Наша задача состоит в том, чтобы создать им комфортные условия пребывания и соперничества на арене, чтобы ребята смогли проявить себя и добиться определенных результатов. Сейчас для молодежи есть прекрасные возможности соревноваться на хороших площадках в разных городах, соревновательный процесс грамотно структурирован, и другая наша задача — сделать занятия единоборческим спортом абсолютно доступными", — считает глава оргкомитета "Непобедимой Державы", президент отделения Российского Союза боевых искусств по Самарской области Алексей Борисов.

За пять дней спартакиады проведены соревнования по 12 спортивным и фестивальным дисциплинам. Это IV международный турнир по олимпийскому тхэквондо, собравший около тысячи участников из России, Казахстана и Азербайджана и десятый, юбилейный марафон-аэробика с участием двух тысяч поклонников фитнеса. К числу заметных мероприятий спартакиады боевых искусств можно отнести турнир городского округа Тольятти по кикбоксингу на Кубок главы Тольятти, Всероссийский мастерский турнир по ММА на призы начальника Управления Росгвардии по Самарской области, Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи, Открытое первенство Самарской области по тхэквондо ITF. Также в стенах УСК "Олимп" прошли соревнования по айкидо Ёсинкан и реальному айкидо, ушу и армрестлингу, рубке казачьей шашкой, фехтованию ножом и турнир по спортивному метанию ножа "Кубок Губернии".

Впереди еще четыре дня соревнований, которые состоятся на аренах спортивных комплексов "Олимп", "Акробат", "Труд", "Гранит" и других. 1 ноября будет проходить первенство г. о. Тольятти по художественной гимнастике и Открытый турнир "Волжаночка" с участием около 450 девушек. Новый, вид программы "Непобедимой Державы" — арт-фехтование примет 2 ноября на своей территории Тольяттинский госуниверситет. Арт-фехтование — сплав спортивного фехтования и актерского мастерства, именно то, что зрители видят в исторических фильмах про мушкетеров, самураев, рыцарей. Также будет организованы два мастер-класса от профессиональных арт-фехтовальщиков из Москвы.

В эти дни пройдут следующие турниры: четыре стиля каратэ — Кёкусинкай и Киокусинкай, WKC и Косики, бокс, тайский бокс, рукопашный бой, фехтование на саблях, несколько видов спортивной борьбы — грэпплинг, панкратион, вольная, греко-римская, джиу-джитсу, айкидзюцу, капоэйра, самбо и дзюдо. Блок силовых видов спорта будет представлен армлифтингом, пауэрлифтингом, кистевой тягой гири и, конечно, силовым экстримом — это будет самый значимый турнир на финише Спартакиады, имеющий статус финала чемпионата России с ведущим Михаилом Кокляевым. Именно в Тольятти в "Олимпе" 3 ноября будет озвучено имя самого сильного человека в стране.