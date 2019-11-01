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Владимир Кошелев выступил на форуме "Управление и контроль строительства"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комитета по строительству "Деловой России", член Координационного совета Владимир Кошелев выступил на пленарной сессии форума "Управление и контроль строительства" в Москве.

Фото: Фото предоставлено автором

В сессии также приняли участие заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Дашкова, начальник Департамента строительства и управления проектами "Газпромбанк" Николай Пешков, управляющий директор Управления по работе с активами ГК "ВЭБ.РФ" Магомед Газдиев, генеральный директор ТПУ "Нагатинская" (ГК "Киевская площадь") Алексей Рогозин, генеральный директор "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев.

Владимир Кошелев в своем выступлении подчеркнул, что тема форума актуальна не только для бизнеса, так как ситуация в строительной отрасли оказывает влияние на всю экономику страны. Основной проблемой Владимир Кошелев назвал отсутствие переходных положений при изменении норм, регулирующих строительную деятельность. В частности, не устанавливается, что к уже реализуемым проектам должны применяться старые правила.

"Недавно проведенная реформа долевого строительства показала, как постепенно можно перевести действующие проекты строительства на новые правила. А все потому, что были правильно сформулированы переходные положения в законодательстве. К сожалению, это редкий случай. Негативный пример — изменение НДС с 18 до 20%, которое повлекло корректировку финансовой модели многих проектов. А также изменение классификатора видов разрешенного использования земельного участка, которое затормозило реализацию проектов минимум на полгода и потребовало их дополнительного финансирования. Таким образом, бизнесу сложно спрогнозировать корректировки в управлении проектами при возможных изменениях в законодательстве", — объяснил Владимир Кошелев.

Вторая важная проблема — изменение мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов. На первоначальном этапе инвестор просчитывает финансовую модель с учетом поддержки и перспектив ее долгосрочности. Отсутствие предсказуемых перспектив снижает привлекательность проектов для инвестора.

Владимир Кошелев предложил использовать переходные положения как инструмент поддержания стабильного развития строительной отрасли.

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